Moradores contra novo Cais do Cavaco pedem "verdadeira discussão pública"

Quem vive no Cais do Cavaco, em Gaia, está "frontalmente contra" a construção do novo terminal fluvial da Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL). Os 80 moradores do edifício Destilaria dizem-se "revoltados pela escassa consideração pelos impactos negativos nas suas vidas", pedem "uma verdadeira discussão pública" e prometem "levar a sua contestação a todas as instâncias". O JN já questionou a APDL e a Câmara de Gaia.

O projeto em causa visa construir um edifício com dois pisos no Cais do Cavaco, em Gaia, apoiado sobre estacas, e plataforma com quatro postos de acostagem "com capacidade para acolher quatro navios-hotel com um comprimento de 80 metros", em frente a um prédio residencial. Esta informação consta de um dos documentos disponíveis em consulta pública, encerrada esta quarta-feira.

A obra deverá prolongar-se por dois anos e é durante a empreitada que se perspetiva o maior impacto. Certo é que, diz o estudo, existirão, de igual forma, impactos negativos na fase de exploração, mas "são na sua larga maioria qualificados como pouco significativos".

Para Paulo Leal, morador no Cais do Cavaco, "não se encontra, em nenhum documento disponibilizado na consulta pública, nenhuma razão que sustente a necessidade de um projeto desta envergadura e neste local específico".

Transformar rio Douro em "parque temático"

"Os argumentos utilizados, meramente económicos, levam-nos a interpretar que este projeto é mais um passo dos operadores em privatizar o rio Douro, transformando-o num parque temático, afogado num turismo de massas descontrolado, assente numa procura de maximizar os lucros de terceiros sem considerar as preocupações das associações ambientais e da população local", acrescenta.

Aliás, para os moradores, "a APDL falhou em responder à totalidade dos impactos ambientais deste projeto, não apresentando, por exemplo, cálculos e medidas de minimização dos riscos de derrame de combustíveis".

Por isso mesmo, e perante o "reduzido envolvimento da sociedade civil" que, para os residentes, decorre "do acordo prévio entre a Câmara de Gaia e a APDL relativamente a este projeto", transformando a consulta pública "num mero pró-forma", os moradores pedem "uma verdadeira consulta pública" e prometem "levar a sua contestação a todas as instâncias, inclusive para lá do processo de consulta pública", que termina esta quarta-feira.

O JN já pediu mais esclarecimentos à Câmara de Gaia e à APDL, estando a aguardar uma resposta.