Moradores e comerciantes denunciam perigo no cruzamento onde morreu motociclista

Moradores e comerciantes denunciam o perigo no cruzamento entre a Rua da Rasa e a Rua Alfredo Keil, em Mafamude, Gaia, onde morreu um motociclista de 38 anos, após uma colisão com um automóvel ocorrida na terça-feira.

Em causa está o estacionamento indevido, que retira a visibilidade a quem desce a Rua Alfredo Keil e obriga os condutores a entrarem na faixa de rodagem da Rua da Rasa (onde circula quem tem prioridade). Os acidentes são "constantes e graves". Os residentes dizem que há falta de atuação por parte das autoridades.

Paula Araújo já perdeu a conta aos acidentes que viu acontecer no cruzamento onde tem um cabeleireiro.

Na terça-feira, houve mais um. "O rapaz [motociclista] estava caído no chão e não e reagia. O impressionante é que o embate não teve aparato nenhum", recordou, assinalando que os veículos envolvidos não tiveram grandes danos.

Segundo o que o JN conseguiu apurar no local, a vítima vivia junto ao Jardim Soares dos Reis, a cerca de um quilómetro onde ocorreu a colisão.

Dada a proximidade da estação de metro de Santo Ovídio, várias pessoas procuram estacionar os próprios carros na zona envolvente, como por exemplo aquele cruzamento.

Carros mal estacionados

Ao JN, os comerciantes sublinharam que, apesar de no local haver acidentes frequentes, "nunca ninguém fez nada". Mesmo com espelhos na rua, os condutores não conseguem perceber se vem outro veículo da rua perpendicular.

"Os carros ficam mal estacionados mesmo em cima do cruzamento", disse António Vilapouco, proprietário de um café naquela zona. "Bastava que os veículos fossem multados duas ou três vezes para mudar a situação", desabafou Paula Araújo.

O acidente aconteceu pelas 13.37 horas de anteontem e o óbito do motociclista foi confirmado no local, para onde foram mobilizados meios do INEM e dos Bombeiros Voluntários de Coimbrões, que transportaram o cadáver para o Instituto de Medicina Legal