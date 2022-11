Moradores estão contra a criação de cais em Gaia

Miguel Amorim Hoje às 10:08 Facebook

Condomínio do empreendimento habitacional Destilaria Residence opõe-se à nova estrutura por "tirar as vistas" para o rio Douro e vai contratar advogado para contestar projeto da APDL.

Os moradores do empreendimento Destilaria Residence, localizado na margem gaiense do rio Douro, a meia distância entre o Cais de Gaia e a Ponte da Arrábida, estão contra os planos da Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL), que quer construir na zona um novo cais, apelidado Gare Fluvial do Cavaco, com capacidade para quatro navios-hotel e 50 embarcações de recreio.

O projeto, entregue ao arquiteto Siza Vieira, contempla ainda um edifício de apoio, com dois pisos, conforme se pode ver na maquete dada a conhecer aos moradores.