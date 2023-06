Prédio de nove andares atingido por fogo em Gaia

Adriana Castro, João Nogueira Hoje às 16:18, atualizado às 17:37 Facebook

Os Sapadores de Gaia combateram um incêndio num prédio de nove andares na Rua Visconde das Devesas, em Santa Marinha, perto do Holiday Inn, esta quinta-feira. O fogo, já extinto, deflagrou no sexto andar, não se confirmando as primeiras suspeitas de que existiria uma vítima no interior.

De acordo com fonte dos Sapadores de Gaia, o alerta para o incêndio foi às 15.45 horas, tendo sido considerado extinto pelas 16.30 horas. O fogo deflagrou no sexto andar de um prédio residencial de nove pisos. A mesma fonte acrescentou que haveria moradores no oitavo andar que não conseguiam sair das habitações por causa do fogo.

Certo é que, à chegada dos bombeiros, já vários moradores tinham saído do prédio por iniciativa própria. Dois residentes foram considerados feridos ligeiros devido à inalação de fumo.

O incêndio deflagrou no quarto de um apartamento onde vivia uma idosa sozinha. As chamas provocaram a morte da gata que lhe fazia companhia, deixando-a transtornada.

De acordo com Oliveira Santos, dos Sapadores de Gaia, a idosa não poderá regressar a casa. Não há estragos nos restantes apartamentos.

Além da corporação de Sapadores, os Bombeiros Voluntários de Coimbrões, a Polícia Municipal e a PSP também estão na Rua Visconde das Devesas, em Santa Marinha.