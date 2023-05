Motas e carros "furam" proibição e passam no tabuleiro inferior da Luís I

Apesar dos sinais de proibição de trânsito no tabuleiro inferior da Ponte Luís I, quando não há polícia muitos infringem as regras. Sexta-feira, à noite, até houve um raide de motociclos.

Desde que reabriu o tabuleiro inferior da Ponte Luís I, após as obras, tem havido muita discussão e polémica à mistura. As câmaras do Porto e de Gaia decidiram limitar a passagem a peões, velocípedes e transporte público, mas têm sido várias as infrações às regras.

Este sábado, de manhã, o JN testemunhou a travessia ser feita por carros e motas, sem qualquer advertência. Na sexta-feira, após as 23.30 horas, com muita gente para ver o navio-escola Sagres, atracado na Ribeira, houve mesmo um raide de motociclos e algum exibicionismo, com "cavalos" saídos das duas rodas.