Uma mulher ficou ferida em consequência de um acidente de viação ocorrido, esta sexta-feira de manhã, em Grijó, Vila Nova de Gaia.

A vítima, com cerca de 60 anos, viajava num carro que capotou após um choque entre duas viaturas, no cruzamento da rua da Boavista com a rua das Candeias, em Grijó, no concelho de Vila Nova de Gaia.

A mulher foi assistida no local pelos bombeiros dos Carvalhos e transportada para o hospital de Gaia.

A GNR tomou conta da ocorrência.