Homem morre colhido por um comboio na Aguda

Um homem foi colhido mortalmente por um comboio, esta segunda-feira de manhã, na zona da Aguda, Vila Nova de Gaia.

O atropelamento ocorreu junto a uma passagem pedonal da via férrea.

Testemunhas no local afirmaram ao JN que a vítima seria uma mulher. No entanto, as autoridades confirmaram que se trata de um homem, aparentando ter entre 50 e 60 anos, que foi atropelado por um comboio suburbano que circulava no sentido sul-norte.

O alerta para o atropelamento soou nos Bombeiros Voluntários da Aguda às 11.23 horas. Foi mobilizada uma ambulância e dois operacionais.

Contactada pela agência Lusa, a CP - Comboios de Portugal disse que a circulação ferroviária se faz naquela zona por algum tempo em via única.

A Proteção Civil enviou ao local seis homens apoiados por três viaturas.