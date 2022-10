Multiúsos dos Arcos do Sardão começa a ser construído em novembro

O pavilhão multiúsos dos Arcos do Sardão, em Gaia, começa a ser construído em novembro. O contrato com a construtora ABB recebeu luz verde do Tribunal de Contas, permitindo que a obra, cujo valor ultrapassa os oito milhões de euros, avance finalmente no terreno. O concurso para a empreitada foi lançado em 2019, mas uma impugnação judicial arrastou o processo. A ambição de concluir os trabalhos em 2022 transformou-se numa miragem.

A Câmara de Gaia deverá aprovar na reunião de Executivo desta segunda-feira a reprogramação do investimento. Só agora, com o visto do Tribunal de Contas foi possível afinar o calendário de concretização da empreitada no terreno. Assim, a Autarquia prevê um investimento de 303 mil euros neste ano, de 5,7 milhões em 2023 e de 2,43 milhões em 2024.

O investimento que supera os oito milhões de euros permitirá construir um equipamento à margem da Avenida Vasco da Gama (EN222) para receber múltiplos eventos, designadamente desportivos e musicais, com palco, bancadas amovíveis e capacidade para três mil pessoas. O prazo de construção é de 600 dias. Começando em novembro, a obra terminará em 2024.

Em maio de 2021 a Câmara já tinha adjudicado a empreitada à ABB. Mas a empresa que tinha ficado em segundo lugar (Huíla - Irmãos Neves) protestou e viu o tribunal dar-lhe razão. Nessa altura, foi a ABB que não se conformou e contestou, ganhando a ação. A Câmara, então, também recorreu, sendo que o Tribunal Administrativo e Central do Norte obrigou a Autarquia a reverter a decisão de entregar a obra à segunda classificada, determinando a adjudicação à ABB, o que aconteceu em abril passado.

Agora, chegou o visto do Tribunal de Contas.