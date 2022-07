Na Afurada, "as pessoas estão com fome de festas"

Miguel Amorim Hoje às 19:54 Facebook

Após dois anos sem celebrar o São Pedro, a vila piscatória da Afurada, em Gaia, tem este sábado um dia em grande, com o aguardado fogo de artifício. No domingo, a procissão também vai juntar milhares.

"As pessoas estão com fome de festas". Na Afurada, em Gaia, a constatação é transversal a todos, desde moradores a feirantes, passando pelos empresários locais da restauração. Os festejos do São Pedro estão de volta, após dois anos de jejum devido à pandemia. Todas as noites, desde o dia 23, têm sido de romaria até à vila piscatória e o movimento promete continuar até segunda-feira.

Este fim de semana, o programa é aliciante. A par do cartaz musical, no sábado, quando os ponteiros do relógio assinalarem a meia-noite, terá início o majestoso fogo de artifício. "Para mim, é melhor do que o do São João", opina Gilberto Macedo, vice-presidente da Comissão de Festas. No domingo também são esperadas milhares de pessoas, com a missa, de manhã, e a procissão, à tarde.