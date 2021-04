Não vão ser abatidas mais árvores em Miramar

Marta Neves Hoje às 16:16 Facebook

De acordo com a Infraestruturas de Portugal (IP), entidade responsável pela construção de um túnel na passagem de nível de Miramar, Gaia, que tem originado o abate de dezenas de árvores na avenida principal, "não houve qualquer alteração à solução acordada (com a Câmara e com o grupo Amigos de Miramar), pelo que não se confirma o abate de quaisquer árvores, para além das localizadas na zona a intervencionar".

Ao JN, Alexandra Camacho, dos Amigos de Miramar, reitera que já foram cortadas as "34 árvores das 69 que estavam inicialmente previstas" e daí desabar que "desconhece" quantas mais vão ser abatidas.

É que apesar de tanto a Câmara de Gaia, como a IP, manterem a versão de que não haverá mais abates do que aqueles que estavam previstos, ainda ontem e anteontem os moradores impediram que mais árvores fossem cortadas.

Num comunicado, enviado esta terça-feira ao JN, a IP explica que "o abate de árvores revela-se imprescindível à implantação de faixas de rodagem do restabelecimento da passagem inferior e das vias laterais de acesso às habitações localizadas naquela artéria", bem como à construção dos muros de separação entre a zona objeto de rebaixamento e as vias laterais".

A IP faz ainda saber que, sob orientação da autarquia de Gaia, "está a estudar uma futura intervenção à superfície de requalificação arquitetónica e paisagística da Avenida Vasco da Gama, que irá contemplar a reposição de espécies arbóreas".