Negócio de aluguer e venda de garagens fervilha em Vila d'Este

Nem as garagens escapam à febre do imobiliário. Na zona de Vila d'Este, em Gaia, a poucos metros do Hospital Eduardo Santos Silva e das futuras estações de metro, os anúncios para alugar garagens e vender lotes com dezenas de lugares proliferam pelas ruas.

A procura por estacionamento dos funcionários do centro hospitalar e o prolongamento da linha Amarela que servirá aquela zona no fim de 2023, aliados à onda de assaltos, em particular a catalisadores de carros, provocaram um forte crescendo na busca por lugares de garagem.

A dificuldade em estacionar não é uma novidade: além dos quase 20 mil moradores de Vila d'Este, muitos que trabalham naquela zona são de longe e chegam de carro. A situação agravou-se com o encerramento do parque em frente ao hospital devido às obras do metro. Além de imobiliárias a venderem lotes de frações e parques com lugares, há também quem coloque, a título individual, as próprias garagens para alugar. Algumas, com portão individual e "capacidade para carro grande", chegam aos 120 euros mensais.