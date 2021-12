Nova maternidade do Hospital de Gaia abre esta quarta-feira

Miguel Amorim Ontem às 23:00 Facebook

A abertura do internamento de Pediatria, esta quarta-feira, de manhã, marca a estreia da maternidade do Centro Hospitalar de Gaia/Espinho, no Monte da Virgem, cujas instalações estarão a funcionar em pleno em 2022. "É um passo determinante", diz o administrador, Rui Guimarães.

A nova maternidade entra esta quarta-feira em funcionamento. Para já, ainda não em pleno, porque só entrará em velocidade cruzeiro no começo do próximo ano, mas já com um espaço, relativo ao internamento de Pediatria, a laborar. "É um dos passos mais determinantes para a evolução do Centro Hospitalar", assinala o presidente do Conselho de Administração, Rui Guimarães.

O novíssimo internamento de Pediatria, situado na Unidade I, no Monte da Virgem, marca o primeiro momento da transferência das valências hospitalares da área materno-infantil existente no centro de Gaia, num edifício com muitos anos de utilização, que pertence à Misericórdia e que é designado por Unidade II.