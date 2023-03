Nova rotunda em Santo Ovídio pronta em 2024

JN/Agências Hoje às 16:16 Facebook

Twitter

Partilhar

Câmara de Gaia quer "estender o centro da cidade para sul" e facilitar o acesso ao mar.

Estará pronta em fevereiro de 2024 a requalificação do nó de Santo Ovídio, em Gaia, que inclui a construção de uma rotunda, a norte da A1. Nessa zona também decorrem as obras de prolongamento da linha Amarela do metro, que obrigaram ao encerramento do túnel rodoviário que faz ligação à Avenida da República. Esta passagem deverá reabrir ao trânsito em junho. Para fevereiro do ano seguinte está então prevista "a conclusão da empreitada de reformulação do nó de Santo Ovídio", disse a Câmara à Lusa. A obra custou 2,2 milhões de euros.

O Município nota que a reformulação de parte do nó de Santo Ovídio "vem colmatar dois dos maiores desafios ao nível da mobilidade do centro urbano de Gaia". Isto porque o nó foi construído há cerca de 50 anos e mantém as características típicas da época. Agora, a nova rotunda vai permitir o acesso à Ponte da Arrábida, evitando que os veículos tenham de ir à atual rotunda de Santo Ovídio". Por outro lado, "será o primeiro troço da avenida até ao mar, com uma saída para Laborim de Baixo".

PUB

"É objetivo estratégico da Câmara de Gaia estender o centro da cidade para sul e de tornar o acesso à orla marítima mais fácil e rápido", acrescenta a Autarquia.