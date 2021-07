Nova Unidade de Saúde da Madalena irá servir 12 mil utentes

Miguel Amorim Hoje às 20:29 Facebook

As novas instalações da Unidade de Saúde da Madalena, em Gaia, que receberam esta terça-feira, à tarde, a visita do primeiro-ministro, António Costa, e da ministra da Saúde, Marta Temido, têm consultório dentário e no futuro irão servir 12 mil utentes.

Este equipamento substitui as anteriores instalações e insere-se no âmbito da reforma dos Cuidados de Saúde Primários que o Governo tem levado a cabo.

O novo edifício tem oito gabinetes médicos, seis de enfermagem e dois de vacinas. Dispõe ainda de duas salas de tratamento, assim como zonas de saúde materna e de saúde infantil. Reúne todos os serviços de apoio inerentes ao funcionamento destes módulos.

A Unidade de Saúde da Madalena conta também com um consultório de Medicina Dentária, com um médico e um assistente.

No futuro próximo, o edifício englobará a Unidade de Saúde Familiar "Boa Nova", constituída por dois polos, permitindo dar resposta a mais de 12 mil utentes.

O valor global do investimento foi superior a 1,5 milhões de euros. O financiamento da construção foi obtido através do Programa Norte 2020, em pedido organizado pela Câmara de Gaia. O terreno foi cedido pela Junta de Freguesia.

A Administração Regional de Saúde do Norte elaborou o projeto, fez o acompanhamento do mesmo, suportou a despesa com a aquisição de mobiliário e demais equipamento.