Nova Urgência do Hospital de Gaia abre no dia 27

A nova Urgência do Centro Hospitalar de Gaia/Espinho, que permite um aumento de capacidade de atendimento de 50%, abre às 7.59 horas de dia 27, revelou esta quarta-feira à Lusa fonte daquela entidade hospitalar.

"Existirão pormenores que vão sendo transferidos e mudados porque o Serviço de Urgência de um hospital nunca pode parar, mas a nova Urgência entra em funcionamento às 7.59 horas de dia 27, na próxima semana", foi adiantado.

Em causa está um novo Serviço de Urgência que terá cerca de 5000 metros quadrados, enquanto o atual tem 1.900, e é uma aspiração antiga que faz parte da fase B do plano de obras.

Somando o investimento em obras numa enfermaria com capacidade para 30 camas, esta empreitada custou cerca de 13 milhões de euros, dos quais cerca de seis milhões são fruto de financiamento comunitário.

A nova Urgência poderá acolher mais de 200 doentes em simultâneo, sendo que a área das pulseiras amarela terá capacidade para 27 doentes e a laranja para 37, a sala de observação para 14 e a área de ortotrauma para mais uma dezena. Somam-se quartos de isolamento para três adultos e uma criança.

Paralelamente decorrem as obras da nova unidade de cuidados intensivos, empreitada orçada em 3,3 milhões de euros que fazia parte da fase C do plano de reestruturação do Centro Hospitalar de Gaia/Espinho, mas que foi antecipado devido à pandemia do novo coronavírus.