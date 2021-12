Nove horas para reconstruir pé amputado no hospital de Gaia

Alfredo Teixeira Hoje às 17:54 Facebook

O Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho efetuou a reconstrução do pé de um homem que tinha sofrido um acidente durante o corte de uma árvore em Santa Maria da Feira. O doente permanece na unidade de cuidados intensivos e, de acordo com a equipa médica, trata-se de um "reimplante com boa viabilidade". A cirurgia demorou nove horas.

A vítima ficou com um pé amputado, na manhã de quinta-feira, quando efetuava trabalhos de poda e abate de árvores na Rua de Candaídos, nas Caldas de S. Jorge. O homem, de 47 anos, foi atingido no pé por um guincho/cabo e foi socorrido no local pelos Bombeiros da Arrifana, seguindo depois para o hospital.

Como a equipa que o socorreu percebeu que uma cirurgia reconstrutiva poderia ser realizada com sucesso, o paciente foi transferido para Gaia. De acordo com fonte desta unidade hospitalar, foi então "ativada a via verde do reimplante, tendo a equipa do serviço de cirurgia plástica, reconstrutiva, craniomaxilofacial, mão e unidade de microcirurgia atuado rapidamente".