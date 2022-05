Novo hotel de luxo na Avenida da República em Gaia

Miguel Amorim Hoje às 16:12 Facebook

Anunciado há anos, o futuro Hotel Sana Evolution, no gaveto da Avenida da República e da Rua Luís de Camões, onde existe uma antiga fábrica de moagens, poderá, em breve, começar a ser construído, em Gaia.

A fase de demolições já começou e o prazo dado para completar a obra é de 36 meses. O processo vem de trás (tem o registo de 2021) e o alvará municipal para erguer a nova unidade hoteleira de luxo é válido até maio de 2024.



O projeto foi apoiado pela Câmara de Gaia (à semelhança do outro hotel em construção na Avenida da República, junto ao El Corte Inglés), porque, entre outros fatores, irá criar postos de trabalho. No caso do Sana, a Autarquia incluiu no caderno de encargos a reabilitação do quarteirão. "O dinheiro que estamos a retirar [em taxas] é o que vão gastar na requalificação do espaço público", foi explicado pelo Município. Quanto à criação de emprego, cerca de 100 novos postos foi a previsão efetuada.



O projeto demorou a avançar, mas o reflorescer do filão do turismo, com as entradas de estrangeiros nos aeroportos nacionais a aproximarem-se dos números registados na pré-pandemia, não fez desistir os responsáveis do grupo Sana.



O hotel, que será de quatro estrelas, vai dispor de uma área de implantação de 33.723 metros quadrados, estando a área total de construção fixada em 16.499 metros quadrados. O empreendimento terá 13 pisos: 10 acima da cota da soleira e três abaixo dessa cota.

Gaia receberá a segunda unidade do segmento Evolution, juntando-se a outra já existente em Lisboa. A cadeia Sana, com as suas diferentes marcas, está posicionada noutros pontos do país, entre os quais o Algarve, assim como no estrangeiro, em Luanda (Angola) e Berlim (Alemanha).