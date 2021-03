Núcleo histórico de Arnelas em requalificação

JN Hoje às 12:06 Facebook

Twitter

Partilhar

Estão em curso as obras do núcleo ribeirinho histórico de Arnelas, em Olival, Vila Nova de Gaia, num investimento municipal que ascende aos 770 mil euros, tendo em conta as empreitadas no espaço público e num imóvel adquirido pela Autarquia.

O espaço público do lugar de Arnelas, pelo seu interesse e origem histórica, está classificado no Plano Diretor Municipal como "Património Arquitetónico de Proteção Estrutural".

Apesar disso, e conforme reconhece a Câmara, encontra-se num "processo de deterioração e desertificação", situaão que o Município pretende inverter com a intervenção em curso, que durará "cerca de um mês".

Obras no espaço público têm um prazo de aproximadamente um mês Foto: Direitos Reservados

"No que se refere à requalificação do espaço público de um conjunto de arruamentos do Lugar de Arnelas, está a ser levada a cabo a substituição de parte da rede de drenagem de águas residuais domésticas e fluviais, da rede de distribuição de água por uma nova conduta e a remodelação das redes de distribuição de energia elétrica, iluminação pública e de telecomunicações, substituindo-se as redes aéreas existentes por subterrâneas", pormenoriza a Câmara.

A Autarquia vai intervir, ainda, num imóvel. O concurso público para a obra será lançado em breve.

"O espaço a reabilitar irá manter a sua traça original, conferindo à nova construção alguma contemporaneidade, sendo que a sua reabilitação integral destinar-se-á a habitação e realojamento de família residente na proximidade deste local", explica a Câmara.

PUB

Obras no espaço público têm um prazo de aproximadamente um mês Foto: Direitos Reservados

"O núcleo ribeirinho de Arnelas é constituído por um conjunto de construções quase todas anteriores a 1951, muitas delas em estado de degradação", esclarece, ainda, o Município.