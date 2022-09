O herói discreto que salvou duas pessoas do mar

Nadador-salvador tem 20 anos e na manhã deste sábado não temeu pela vida e, após resgatar as vítimas, foi aplaudido na praia.

Não fosse a rápida intervenção do jovem nadador-salvador Carlos Fonseca e, na manhã deste sábado, na praia das Pedras Amarelas, em Lavadores, no concelho de Gaia, teria ocorrido uma tragédia. Por motivos que se desconhecem, uma pequena embarcação virou ao largo daquela muito frequentada zona balnear, e dois homens caíram na água. Viveram-se momentos de pânico, mas ambos acabaram resgatados com vida por Carlos, que teve ainda o apoio dos seus colegas da SummerPriority, associação que presta serviço em toda a costa marítima gaiense.

"Tratou-se de um barco de recreio que naufragou junto à costa devido a um possível descuido. As duas pessoas estavam com coletes e foram resgatadas", informava no local, ao fim da manhã Rui Moreira, subchefe principal do Batalhão de Sapadores Bombeiros de Gaia, que ajudaram no resgate. Nessa altura, já Carlos Fonseca se encontrava de novo no seu posto de vigilante. Diz que não gosta de falar.