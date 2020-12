Obra na Rua Serpa Pinto para resolver problema no coletor de águas

Marta Neves Hoje às 16:02 Facebook

Está a decorrer uma intervenção no coletor de águas pluviais, na Rua de Serpa Pinto, em Gaia.

De acordo com um comunicado da Câmara de Gaia, "trata-se de uma obra de enorme impacto quer técnico, quer na resolução do problema de transbordos de linhas de água afluentes do rio Douro na zona histórica, neste caso na linha de água que percorre toda a Rua Serpa Pinto, cuja nascente se localiza na zona alta da cidade".

A obra corresponde a um investimento de 350 mil euros: 190 mil euros de investimento privado e o restante da Águas de Gaia.