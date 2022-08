Obra no polo tecnológico de Gaia arranca em 2023

Investidores do Gaia Infinity Hub, na Madalena, estão a tratar do projeto de arquitetura. Construção irá durar três anos e quando estiver pronto poderá empregar 15 mil pessoas.

O polo tecnológico Gaia Infinity Hub, que ocupará o lugar do parque de campismo da Madalena, começará a ser construído no próximo ano. Essa é a previsão dos luso-brasileiros da Gestão Capital, proprietários do local e responsáveis pelo projeto, que apontam para 1000 milhões de euros de investimento e a criação de 15 mil empregos.