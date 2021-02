Obras na Assembleia Municipal de Gaia ficam prontas "nos próximos meses"

JN Hoje às 15:29 Facebook

Ficam concluídas, "nos próximos meses, as obras de requalificação do auditório da Assembleia Municipal de Gaia, investimento na ordem dos 900 mil euros. O edifício, construído no início da década de 1990, apresentava muitos constrangimentos, admite a Câmara.

"Neste edifício, além do auditório, funcionam também alguns dos serviços técnicos da autarquia. Ao longo dos anos, esta estrutura foi objeto de pequenas intervenções interiores de adaptação às necessidades de funcionamento dos serviços municipais, mas a zona do auditório nunca teve qualquer intervenção de registo, pelo que apresentava um conjunto de desconformidades com a lei vigente, nomeadamente no âmbito das acessibilidades. Neste sentido, face à antiguidade da construção e tendo em atenção a legislação em vigor, em particular o regime da acessibilidade aos edifícios e estabelecimentos que recebem público, é fundamental criar as condições necessárias para a sua utilização", pormenoriza a Autarquia.

"Dotar o espaço de condições de conforto e funcionalidade, remodelar a entrada do auditório, orientando-o para um melhor aproveitamento da área para a realização de exposições, construir um novo hall para o público que assiste às assembleias municipais e remodelar os gabinetes de apoio são outros dos objetivos desta requalificação", acrescenta a Câmara de Gaia.

O auditório municipal recebeu o nome de Manuel Menezes de Figueiredo, em homenagem a uma das figuras da política local.