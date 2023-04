Obras na Linha do Norte entre Gaia e Espinho só ficam prontas em 2024

JN Hoje às 19:03 Facebook

Twitter

Partilhar

As obras de requalificação da Linha do Norte entre Espinho e Vila Nova de Gaia, cuja conclusão tinha sido apontada para este ano, só vão ficar prontas em meados de 2024. A derrapagem no prazo consta da resposta da Infraestruturas de Portugal a um requerimento apresentado pelo deputado do PSD Firmino Pereira.

Na origem do atraso, segundo a empresa pública, estão dificuldades de vária ordem, relacionadas com o fornecimento de materiais, com a contratação de subempreiteiros, com a própria complexidade dos trabalhos e com a necessidade de reduzir o impacto da empreitada na circulação dos comboios.

"A Infraestruturas de Portugal estima, na presente data, que a empreitada da renovação integral de via do troço Espinho-Gaia fique concluída em meados de 2024", afirma a empresa, na resposta ao requerimento do deputado social-democrata.

PUB

A empreitada de requalificação do troço da Linha do Norte entre Espinho e Gaia tem sofrido sucessivos atrasos, desde logo no arranque dos trabalhos. Apontado para 2017, o início da obra só aconteceria em 2020. A par dos problemas elencados pela Infraestruturas de Portugal, neste ano já se verificaram três abatimentos de terreno em Gaia.

Após sucessivos adiamentos, a conclusão dos trabalhos já tinha sido apontada para o final deste ano.

Os atrasos nos comboios devido às obras têm levado os passageiros ao desespero.