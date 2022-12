Oliveira do Douro: "Temos de recorrer à Uber ou ao táxi"

Na freguesia de Oliveira do Douro, em Gaia, os moradores dizem que estão mal servidos de transportes públicos. Quem reside no Areinho, à beira-rio, adianta que, muitas vezes, o que tem valido é o espírito de vizinhança. Ou seja, "quando alguém passa de carro e vê um vizinho à espera numa paragem e dá uma boleia".

Quem o diz é Margarida Cunha. Noutros casos, na falta de transporte, "recorre-se à Uber ou aos táxis". Margarida Cunha exemplifica com uma situação, em que teve de "ir ao médico à Boavista", no Porto, e em que "a solução foi dividir a tarifa do táxi com umas amigas". Até para "ir à farmácia ou ao centro de saúde é difícil", subscreve a vizinha Ana Martins.

Utilizar o autocarro para a deslocação ao Hospital de Gaia, a partir de Oliveira do Douro, é complexo, do ponto de vista logístico. Não há ligação direta. Há até à Avenida da República. Daí os passageiros podem utilizar outro transporte até Santo Ovídio e mais um daqui para o hospital. Atualmente de baixa, e a usar muletas, António Mendes sente-se "desiludido" e não crê em melhorias na rede, quando o serviço passar para outro concessionário, conforme está previsto que aconteça durante 2023. "Não acredito", refere, perentório.