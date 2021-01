Orçamento Participativo Jovem de Gaia chega aos 360 mil euros

JN Hoje às 14:06 Facebook

Twitter

Partilhar

A Câmara de Gaia reservou 360 mil euros para o Orçamento Participativo Jovem (GOP+Jovem), cujo período de submissão de propostas foi aberto, prolongando-se até 5 de março.

Há três áreas a concurso naquele que, segundo a Câmara de Gaia, é o maior orçamento participativo jovem do país: criatividade, cultura e desporto; meio ambiente e sustentabilidade; e, tecnologias e empreendedorismo.

"Podem participar todos os jovens entre os 13 e os 30 anos com ligação comprovada ao concelho, ou seja, que sejam naturais, trabalhem, estudem ou residam em Gaia. As propostas podem ser apresentadas até um teto máximo de 60 mil euros, seguindo-se uma fase de submissão de ideias, a respetiva análise por parte da Comissão Técnica e, por fim, o período de votação. Os projetos vencedores serão incluídos no orçamento municipal de 2022", pormenoriza o Município.

Na edição anterior, que superou as expectativas, foram apresentadas 98 propostas e, no final, a plataforma registou um total de 2.355 votos. "Se forem dadas mais oportunidades aos jovens, eles serão altruístas e muito solidários, estarão focados nos espaços públicos, de lazer e fruição, e em toda a comunidade", afirma o presidente da Câmara, Eduardo Vítor Rodrigues.

Na última edição, os vencedores foram Mariana Pinho com o "Parque Multigeracional de Serzedo", Érica Moreira com o "Jardim Sensorial", Tatiana Pereira com o projeto "Gaia 100 Beatas", Ângelo Sousa com a iniciativa "Gaia, Município Amigo do Ambiente", Inês Fernandes com "Dar Vida aos Anos" e Vera Santos com o "Projeto Social STOP Bullying".

Todas as dúvidas podem ser esclarecidas através do email juventude@cm-gaia.pt.

A plataforma para submissão de propostas já está disponível.