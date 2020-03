Pais não podem assistir a partos no Centro Hospitalar Gaia Espinho

Joana Almeida Silva Hoje às 14:51 Facebook

Twitter

Partilhar

O Centro Hospitalar Gaia Espinho suspendeu o acompanhamento dos pais no momento do parto. A decisão está incluída na lista de medidas de contenção para travar a Covid-19.

A unidade esclarece que a entrada de acompanhantes no Serviço de Obstetrícia está suspensa, quer no internamento, quer no bloco de partos.

A entrada do pai só é permitida após o nascimento do bebé e por um "período de dez minutos".

No caso de o nascimento acontecer depois das 22 horas, a visita só será possível no dia seguinte, às 8 horas, explica o comunicado publicado pelo Centro Hospitalar Gaia Espinho.

Fonte hospitalar explicou ao JN que apesar de as "medidas não serem fáceis" e de obviamente compreender a vontade dos pais estarem presentes no momento do nascimento dos filhos "são as melhores para todos no longo prazo".