Palacete no centro de Gaia será hotel ligado ao vinho do Porto

Quinta da Boeira reabilita imóvel restaurado por Teixeira Lopes. Será transformado em pequena unidade de luxo.

Devoluta há um par de anos, depois de, ao longo do século XX, ter sido morada da família C. da Silva, ligada à exportação de vinhos do Porto, a casa apalaçada que o arquiteto José Teixeira Lopes restaurou junto à Quinta da Boeira e perto da casa que desenhou para o irmão, o escultor António Teixeira Lopes, no coração de Vila Nova de Gaia, vai ser convertida num mini-hotel de luxo.

O palacete erguido no século XIX foi adquirido neste ano pela sociedade da Quinta da Boeira, que, mais do que manter a ligação da casa ao mundo do vinho do Porto, quer preservar o património arquitetónico do edifício e vê-lo classificado pela Câmara de Gaia como imóvel de interesse municipal, revela Albino Jorge Sousa, um dos sócios da empresa.