PAN defende preservação de estaleiro de barcos rabelos

O PAN apresentou uma recomendação ao Governo no sentido de proteger e preservar o estaleiro de barcos rabelos junto ao Cais de Gaia, que recebeu ordem de saída por parte da APDL - Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo.

"O estaleiro da empresa Socrenaval, localizado em Vila Nova de Gaia, prossegue a atividade de construção e reparação naval ao longo de pelo menos quatro gerações, em mais de um século, construindo artesanalmente barcos rabelos. Há cerca de setenta anos que esta empresa usufrui do atual espaço onde tem instalado o estaleiro. A atividade da Socrenaval tem sido ensinada de geração para geração, focada na construção e reparação de embarcações tradicionais do rio Douro, em madeira, nomeadamente de barcos rabelos, assim como tem preservado as artes de carpinteiro naval e de calafate, que constituem um património naval diferenciador, único e cultural", sustenta o partido.

A APDL pretende lançar um concurso para a concessão do espaço, argumentando que a empresa está ali de forma irregular. Após conversações mediadas pelo presidente da Câmara de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, foi possível chegar a um princípio de entendimento, sendo permitida a permanência do estaleiro até à concretização do concurso.

Ainda assim, os responsáveis da Socrenaval insistem que sempre pagaram pela utilização daquele espaço, negando qualquer ilegalidade.

"Falamos de um estaleiro único no país e no mundo, com um valor inestimável das práticas centenárias que ali se praticam. Uma possível candidatura para classificação do barco rabelo como Património Mundial da Humanidade, como a que foi anunciada no ano passado pela Câmara Municipal do Peso da Régua e pela Confraria dos Vinhos do Douro, pode ficar comprometida ou, no mínimo, fragilizada pela possibilidade do encerramento do único estaleiro que ainda efetua a reparação, manutenção e (re)construção de barcos rabelos", afirma Bebiana Cunha, deputada do PAN eleita pelo distrito do Porto.