Pandemia continuou a afetar as contas da Câmara de Gaia

Dívida total, a 31 de dezembro de 2022, era de 93 milhões. Autarquia obteve resultado líquido positivo de 1,9 milhões.

Câmara de Gaia fechou o ano de 2022 com um endividamento total 93 milhões de euros, o que representa uma subida face a 2021 e 2020, mas uma redução superior a 10 milhões em relação a 2019, ano pré-pandemia. Aliás, as contas municipais de 2022, cujo relatório vai à reunião de Executivo de segunda-feira, continuam marcadas pelos impactos da covid-19.

Parte do financiamento bancário (mais de sete milhões) foi usada para mitigar as consequências da pandemia no concelho. "Em 2022, o Município apoiou 1032 pessoas em situação de carência económica e emergência social, com um custo de, aproximadamente, 220 mil euros, incluindo apoio à alimentação, saúde e vacinas", sublinha o relatório. O documento especifica, também, que o apoio municipal ao arrendamento totalizou 800 mil euros.

Ainda assim, o exercício do ano passado terminou com um resultado líquido positivo de 1,9 milhões e de euros e um saldo de gerência de 30,8 milhões. A 31 de dezembro, o passivo total da Câmara era de 163 milhões. O prazo de pagamento a fornecedores ficou nos 42 dias (58 em 2021; 34 em 2020 e 36 em 2019).

Foi com as despesas de funcionamento que a Câmara gastou mais dinheiro: 100,5 milhões. Só para pagar ao pessoal foram 59,8 milhões, quase um terço das despesas totais. O investimento chegou 45,7 milhões. Entre os projetos, destacam-se a construção dos pavilhões Multiusos e Santa Marinha, a nova rotunda do nó de Santo Ovídio, a requalificação do edifício dos Paços do Concelho, o centro cívico de Oliveira do Douro e o núcleo ribeirinho de Arnelas.

Concursos desertos

Apesar disso, e justificando com a guerra na Ucrânia a Câmara alerta para os "inúmeros concursos públicos desertos devido à brutal subida dos preços dos materiais, e à sua escassez, e ao consequente desajuste entre os preços-base dos procedimentos e os novos (e reais) valores das obras".

Dos contratos celebrados, a maioria (659) foi por ajuste direto, num valor global de 72,1 milhões. Houve 136 por concurso público (124,2 milhões) e dois por concurso limitado por prévia qualificação (297,8 mil euros).