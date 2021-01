Parcómetros de Gaia de borla até final de fevereiro

JN Hoje às 11:12 Facebook

O pagamento dos parcómetros de Gaia estará suspenso entre este sábado e o final de fevereiro. A Câmara vai ressarcir as empresas concessionárias pela ausência de receita nesse período.

"No quadro da atual pandemia relacionada com o novo coronavírus - Covid 19, por razões de saúde pública e da salvaguarda de todos, a Parquegil e a Telef decidiram proceder à suspensão dos seus serviços de concessão a partir do dia 23 de janeiro, e até ao final do mês de fevereiro", informou a Câmara de Gaia, em comunicado.

"A decisão foi tomada pela Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia e fará com que o estacionamento de rua no concelho, nas áreas concessionadas a estas empresas, não seja taxado durante este período, assumindo o município o seu pagamento às empresas", acrescenta o documento.