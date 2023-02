Parques Pinóquio e Abelha Maia serão construídos por ajuste direto

Depois do concurso público ter ficado deserto, a Câmara de Gaia vai avançar para a construção dos parques temáticos "Pinóquio" e "Abelha Maia", por ajuste direto. O assunto é um dos pontos da reunião camarária, de segunda-feira. O espaço "Pinóquio" será montado no Jardim Soares dos Reis, no centro da cidade. Já o equipamento relativo ao da "Abelha Maia" ficará instalado no Jardim do Candal.

Para Soares dos Reis , a verba orçamentada é de 412 mil euros, enquanto para o Candal é de 531 mil euros. A estes valores haverá a acrescentar o IVA. A intervenção abrange a requalificação do espaço circundante.

Na segunda-feira, o Executivo irá decidir-se pela abertura de dois procedimentos de contratação independentes, constando do documento o nome das duas empresas que vão tratar das empreitadas. O concurso público, que ficou deserto, havia sido lançado em novembro de 2020.