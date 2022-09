Patrocínio Azevedo diz que é o "melhor posicionado para liderar o PS Gaia"

Miguel Amorim Hoje às 21:04 Facebook

Patrocínio Azevedo, vice-presidente da Câmara de Gaia e líder da Concelhia do PS desde 2013, apresentou, esta quinta-feira, a recandidatura à liderança na estrutura gaiense do partido e assumiu que o "grande desafio são as autárquicas de 2025".

Patrocínio Azevedo, que conta com o autarca Eduardo Vítor Rodrigues como mandatário, considerou ser "o melhor posicionado e preparado para liderar o PS Gaia" e para "garantir o sucesso nos enormes desafios que há pela frente".

O também "vice" da Câmara faz parte da lista dos possíveis candidatos à sucessão de Eduardo Vítor Rodrigues à frente da Autarquia. O atual presidente deixará o cargo devido ao limite de mandatos e alguns nomes têm sido apontados, designadamente o do agora secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, que presidia à União de Freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso. Miguel Lemos, da empresa municipal Águas de Gaia, também foi falado.

Patrocínio Azevedo apresenta como trunfo o facto de ter estado sempre ao lado de Eduardo Vítor Rodrigues, desde 2013, com maiorias absolutas em 2017 e 2021 e vitórias em todas as juntas de freguesia. "Vencemos em toda a linha. Gaia é o grande bastião socialista do país", sublinhou.

Na Oposição, o PSD também começa a mexer-se. O ex-presidente da Câmara, entre 1997 e 2013, Luís Filipe Menezes, veio esta semana dizer que não será candidato, mas avisou que poderá entrar na campanha "laranja".

Esta quinta-feira, dirigindo-se aos sociais-democratas, Patrocínio Azevedo afirmou que, "até à data, no principal partido da Oposição não se vislumbram alternativas". Disse até que o PSD "está cada vez mais dividido".