Pelotão de limpeza combate o vírus no Hospital de Gaia

A equipa de limpeza do Hospital de Gaia teve de ser reforçada. A empresa que trata da higiene de várias instituições contratou mais pessoal.

Dos puxadores aos parapeitos das janelas. No Hospital de Gaia, Carla Soares passa tudo a pente fino. Faz parte do pelotão que garante a limpeza e a desinfeção da unidade hospitalar situada num dos concelhos mais afetados pela covid-19. Nos últimos meses, a pandemia triplicou as tarefas e obrigou a redobrar os cuidados para prevenir contágios.

A equipa já não limpa apenas das áreas comuns. Foi requisitada ainda para algumas tarefas anteriormente desempenhadas por auxiliares de ação médica. "Agora limpo também o interior dos gabinetes", explica Carla Soares, que há 10 anos veste a farda da Euromex. A empresa responsável pela higiene do Hospital de Gaia trabalha noutras unidades de saúde, em várias câmaras e instituições de Ensino Superior. Com a pandemia, o trabalho de limpeza aumentou. De tal forma que a Euromex admitiu mais 192 trabalhadores desde o início de março.