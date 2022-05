Pescador desaparece no estuário do Douro

JN Hoje às 11:31, atualizado às 13:38 Facebook

Twitter

Partilhar

A Polícia Marítima, os Sapadores de Gaia e vários outros meios de socorro estão envolvidos numa operação de busca por um homem que terá caído ao rio Douro enquanto pescava, na zona da barra.

Segundo um comunicado enviado à Imprensa pela Autoridade Marítima, o alerta foi dado pelas 8.30 horas desta quarta-feira, tendo sido de imediato iniciadas buscas no local por elementos da estação salva-vidas da Foz do Douro, elementos do comando local da Polícia Marítima do Douro e dos Bombeiros Sapadores e Proteção Civil de Vila Nova de Gaia. Também nas operações de busca está empenhada uma aeronave da Força Aérea Portuguesa. A nota acrescenta que se trata de um homem de 65 anos.

A vítima, que será da zona de Lordelo do Ouro, no Porto, terá saído para pescar cerca das 6 horas, contou ao JN o Comandante Serrano da Paz, adjunto do capitão do Porto do Douro, que está a acompanhar as operações. Pescadores que se encontravam no molhe norte da barra aperceberam-se, mais tarde, que a embarcação se encontrava sem ninguém a bordo e alertaram as autoridades, dando início às buscas.

Cerca das 13.30 horas mergulhadores aproveitaram a baixa-mar para realizar um mergulho na zona onde o homem estaria a pescar. Durante as próximas horas, as condições de mergulho estarão favoráveis. A preia-mar será cerca das 17 horas.