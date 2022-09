Picanha e rosbife para alimentar tigres, hienas e leão do Zoo de Santo Inácio

Beatriz Lima Hoje às 17:45 Facebook

São duas toneladas de carne que vão satisfazer o apetite dos tigres, do leão, das hienas, dos mabecos, das chitas, dos jabirus e dos restantes animais carnívoros que habitam no Zoo de Santo Inácio, em Gaia. Os alimentos foram doados nesta quinta-feira pela Autoridade de Segurança Alimentar Económica (ASAE) e equivalem a seis mil euros.

Uma oferta "que cai muito bem, num ano em que tudo está a encarecer", disse a diretora do jardim zoológico, Teresa Guedes.

"Já não é a primeira vez que a ASAE nos oferece alimentos e o facto de termos tão boa capacidade de armazenamento pode ser uma mais-valia para recebermos mais doações, seja de carne, peixe ou outros artigos", acrescentou a responsável.

A doação de ontem provém de uma apreensão a um interposto que foi fiscalizado no Porto. "Temos feito muito este tipo de interação, especialmente com as brigadas da Unidade Regional do Norte", indicou Pedro Portugal Gaspar, inspetor-geral da ASAE.

Das oito toneladas apreendidas, só duas foram aproveitadas para a doação. "Seis toneladas não estavam em condições e tiveram que ir para destruição, a perícia veterinária foi realizada e só permitiu aproveitar duas", indicou Pedro Portugal Gaspar.

"No zoo, todas as dietas são formuladas pelo médico veterinário e os tratadores implementam e preparam os alimentos. Asseguramos que todos os alimentos, sejam carne ou não, são verificados antes de serem dados aos animais", explicou Teresa Guedes. A doação dá para cerca de dois meses e alimenta cerca de oito espécies, referiu a diretora.

"Há picanha, rosbife e até coração de alcatra, permitindo um menu diversificado", assinalou o inspetor geral da ASAE.

Uma grande ajuda

"Tendo o zoo tantos carnívoros e sendo que alguns, como o leão, comem cinco quilos de carne por dia, esta doação será uma grande ajuda", revelou a diretora Teresa Guedes.

Dieta variada

Teresa Guedes referiu que " a doação é muito vantajosa para os animais", indicando a necessidade da carne com osso para o leão e do rosbife tenro para as chitas com problemas dentários.