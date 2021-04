Piscina municipal da Granja reabilitada

JN Hoje às 11:58 Facebook

A Piscina Municipal de Granja está a ser reabilitada pela Câmara de Gaia, num investimento de 700 mil euros que inclui trabalhos no interior e no exterior do equipamento. A intervenção em curso inclui a substituição da cobertura da nave.

"A requalificação encetada pela Autarquia pretende melhorar as funcionalidades existentes, na zona da nave da piscina, das instalações sanitárias, armazenamento e casa das máquinas. A cobertura e a claraboia da nave principal têm levantado alguns problemas ao longo dos tempos e, para corrigir esta situação, serão removidas, sendo substituídas por uma nova cobertura em chapas isotérmicas, com algumas 'placas' em policarbonato, para garantir a luminosidade necessária aos utentes da piscina", explica o Município, em comunicado.

"Também o pavimento da nave será removido e substituído por um novo revestimento. Será ainda criado um novo espaço de apoio aos funcionários, os tetos falsos dos balneários e as portas interiores serão substituídas, todas as paredes serão repintadas e haverá também criado um novo acesso à casa das máquinas", acrescenta o mesmo texto.

A intervenção contempla, ainda, a criação de zonas de lava-pés na ligação entre a nave coberta da piscina e as áreas de primeiros socorros, bem como na zona de arrecadação de equipamentos de apoio à piscina, dando resposta a uma exigência antiga da Direção-Geral da Saúde.

Construída em 2000, a Piscina Municipal da Granja tem um tanque de oito pistas e está vocacionada para o ensino e prática de natação. "É uma piscina de água salgada, com uma cobertura semi-amovível e caixilharia de abrir, o que proporciona um maior bem-estar e comodidade aos utentes. A data de reabertura ao público será oportunamente divulgada", conclui a Câmara de Gaia.