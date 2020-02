Pneu de camião rebenta e provoca despiste de motociclista em Gaia

Adriana Castro Hoje às 20:58 Facebook

O pneu de um camião rebentou ao início da noite desta segunda-feira, provocando o despiste de um motociclista no Nó de Carvalhos, na A1, em Gaia.

O acidente ocorreu às 20 horas desta segunda-feira no sentido Porto-Gaia, no Nó de Carvalhos, na A1. De acordo com informações da Brigada de Trânsito do Porto, o pneu de um camião rebentou, provocando o despiste de um motociclista, desconhecendo-se para já a gravidade dos ferimentos.

Ao JN, fonte oficial do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto, afirmou que o homem está a ser assistido no local pelos Bombeiros Voluntários de Avintes e Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Gaia.