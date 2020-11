Polícia Marítima retira cadáver do rio Douro em Gaia

JN Hoje às 19:38 Facebook

O cadáver de um homem, com cerca de 60 anos, foi encontrado, este domingo à tarde, a boiar no rio Douro, em frente ao Cais de Gaia, tendo sido retirado da água pela Polícia Marítima, segundo fonte da capitania do Porto.

O comandante Rui Santos Amaral, da capitania do Porto, adiantou que autoridade marítima foi "alertada por populares", que viram o "corpo de um homem a boiar", em Gaia, cerca das 17.20 horas.

A Polícia Marítima removeu o cadáver da água e as averiguações acerca das causas da morte ficaram a cargo da Polícia Judiciária.

No local estiveram também os Sapadores de Gaia e os Bombeiros de Coimbrões.