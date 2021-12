Ponte D. António Francisco dos Santos será adjudicada entre janeiro e fevereiro de 2022

Miguel Amorim Hoje às 19:34 Facebook

A construção da ponte rodoviária D. António Francisco dos Santos, sobre o rio Douro, a ligar Porto e Gaia, deverá ser adjudicada "entre janeiro e fevereiro do próximo ano", revelou, esta segunda-feira, o autarca Eduardo Vítor Rodrigues, à margem da reunião da Câmara de Gaia.

O autarca gaiense fez esta previsão, salvaguardando que o prazo poderá derrapar se houver alguma razão de natureza judicial, dando, como exemplo, duas impugnações surgidas por parte de candidatos à construção da nova travessia e que não fazem parte da lista dos sete candidatos aprovados.

Também referiu que, a seguir à adjudicação, a empreitada seguirá para o Tribunal de Contas, para obter o respetivo visto.

O anúncio do vencedor do concurso para executar a obra, orçada em 38,5 milhões de euros, deverá acontecer logo "após a próxima reunião da Câmara de Gaia, marcada para o dia 20, ou depois da primeira reunião de Câmara no começo do próximo ano".

O anúncio do relatório final na plataforma, do ordenamento dos sete candidatos, será feito em sintonia com a empresa municipal GO Porto, que gere o processo por parte da Câmara do Porto.

Eduardo Vítor Rodrigues assinalou que os sete concorrentes são "pesados, até de consórcios internacionais". As duas autarquias comprometeram-se a suportar os custos da ponte, mas o presidente da Câmara de Gaia não põe de parte a hipótese de conseguir financiamento no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, PRR, "se houver margem para isso".