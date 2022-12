Praia de Salgueiros ganha prémio da mais acessível em 2022

JN/Agências Hoje às 14:18 Facebook

A praia de Salgueiros, no concelho de Vila Nova de Gaia, foi a mais bem classificada para o Prémio Praia + Acessível 2022, tendo a praia fluvial de Alqueva, em Portel, ficado em segundo lugar.

Num comunicado conjunto, o Instituto Nacional para a Reabilitação (INR), a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e o Turismo de Portugal (TP) indicam ainda que foram analisadas 27 candidaturas e que à praia de Pedrógão -- centro, no concelho de Leiria, foi atribuída uma Menção Honrosa "pelo trabalho demonstrado na melhoria das condições de acessibilidade".

O Prémio "Praia + Acessível" distingue, desde 2009, as zonas balneares com as "melhores práticas", ao nível da "qualidade das condições de acessibilidade e apoios disponibilizados às pessoas com mobilidade condicionada e seus acompanhantes", bem como ao nível "das soluções inovadoras adotadas, para prevenir a discriminação destes cidadãos e aumentar o seu grau de satisfação".

A empresa IACESS - produtos de apoio / ortopedia patrocina o prémio, atribuindo anualmente às zonas balneares vencedoras equipamentos de apoio ao banho para "melhorar a (sua) oferta de acessibilidade".

Além dos organismos e da empresa referidos, fazem parte do júri nacional desde prémio representantes da Direção-Geral da Autoridade Marítima/Instituto de Socorros a Náufragos (DGAM/ISN) e da Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE).