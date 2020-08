Preço das casas dispara com expansão de metro em Gaia

Adriana Castro Hoje às 13:15 Facebook

Imóveis valorizaram para o dobro em três anos e procura de terrenos aumenta. Linha ligará Santo Ovídio a Vila d'Este.

As casas entre Santo Ovídio e Vila d"Este, em Gaia, já custam mais do dobro do que custavam há três anos. E a subida, impulsionada pelo prolongamento da Linha Amarela do Metro do Porto, promete não ficar por aqui. Até porque há quem esteja à espera que as obras da segunda fase de expansão da rede arranquem para colocar a sua casa à venda.

Até agora, os imóveis mais procurados são apartamentos T1 e T2, avança a imobiliária Era, salientando que existem mais pessoas interessadas em comprar do que aquelas que querem vender. A procura aumentou a partir de maio, tendo atingido o pico na primeira semana de junho, acrescenta fonte da Era. O fenómeno acompanha a procura de terrenos e lotes para construção, que poderá vir a ter uma influência no aumento de preços. À Câmara de Gaia já chegaram cerca de dez pedidos de licenciamento para construção.