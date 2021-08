Presidente da Câmara de Gaia em isolamento profilático

JN Hoje às 15:14 Facebook

O presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, está em isolamento profilático, devido a um contacto de risco, anunciou o próprio através das redes sociais, esta segunda-feira.

"Um contacto de risco fez com que a DGS me tenha colocado em isolamento profilático. O teste deu negativo, mas importa cumprir as regras. Felizmente, isto não acontece na pior fase da pandemia, em que a minha presença constante era mais decisiva para resolver os problemas desse quotidiano difícil", escreveu o autarca numa publicação na sua página de Facebook.

Eduardo Vítor Rodrigues disse ainda que continua a trabalhar a partir de casa durante o dia, "mantendo as ações de esclarecimento e a preparação do programa da candidatura no resto do tempo".

O presidente da Câmara é recandidato ao cargo nas próximas eleições autárquicas, pelo PS.