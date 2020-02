Professores de escola de Gaia que esteve em risco de fechar exigem mais funcionários

Hoje às 20:52 Facebook

Os professores da D. Pedro I, escola de Vila Nova de Gaia que esteve em risco de fechar por falta de funcionários, avançaram esta sexta-feira que esta situação tem "condicionado muito o trabalho" e a "aprendizagem dos alunos".

Em comunicado, um grupo de professores da Escola D. Pedro I, que acolhe cerca de 1.000 alunos do 5.º ao 9.º ano de escolaridade, manifestou "total e incondicional solidariedade" com o diretor de agrupamento, o qual na terça-feira anunciou que ia fechar no dia seguinte a partir das 15:00, ou seja, cerca de três horas e meia mais cedo do que o habitual, por falta de funcionários.

A medida não chegou a avançar, pois foi feita uma redistribuição de horários decidida numa reunião de urgência na quarta-feira com a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE).

"Queremos apenas manifestar a nossa total e incondicional solidariedade para com o diretor do nosso agrupamento, a sua equipa de trabalho e, de forma muito especial, para com todos os assistentes operacionais da 'nossa casa'. As notícias vindas a público nos últimos dias vieram mostrar a solidão que todos sentimos desde que a Educação passou a ser vista como uma despesa e um problema no nosso país", refere comunicado da equipa docente.

Contactado pela agência Lusa, João Paulo Silva, professor de matemática nesta escola alertou que "pode estar a passar a ideia de que com a redistribuição de horários ficou todo bem", algo que garante "não é verdade", alertando para "pelo menos três situações preocupantes".

"Pedi recentemente a um aluno para ir requisitar um livro e a biblioteca estava fechada e não era uma hora habitual de fecho. Não nos digam que está tudo a funcionar normalmente, quando não há aulas de educação física e quando os colegas dessa disciplina têm indicações para substituir as aulas práticas por teóricas, mas como não há salas para as aulas teóricas, têm de levar os alunos para o campo de futebol e explicar-lhes matéria assim, sentados no chão do rinque. Também faltam funcionários para o ensino especial", disse o porta-voz do grupo de professores da D. Pedro I.

Já na nota redigida pelos professores lê-se que "a falta de assistentes operacionais tem condicionado, e muito, o trabalho e, por isso, a aprendizagem dos alunos".

"O Ministério da Educação, nos seus mais diversos níveis de organização, não pode continuar a ignorar a realidade. Independentemente do que possa ser dito na Comunicação Social, a verdade é esta: os alunos da Escola Básica D. Pedro I não têm os funcionários que deveriam ter, por direito", acrescenta.

Os professores também alertam os pais e encarregados de educação para que "percebam que está em causa o futuro dos seus filhos", admitindo como certo que "a maioria acha que a escola é muito mais do que um 'parque de estacionamento' de crianças e jovens enquanto os pais trabalham".