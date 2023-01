Professores e alunos protestam com cordão humano em escola de Grijó

Professores do agrupamento de Escolas Júlio Dinis, em Grijó, Vila Nova de Gaia, manifestam-se, esta segunda-feira, promovendo um cordão humano pela "defesa da escola pública". Os alunos estão no exterior do edifício, até ao momento sem aulas.

Esta iniciativa, inserida numa série de ações que têm levado a vários protestos em todo o país, deverá, apurou o JN, fazer com que também algumas escolas do 1.° ciclo deste agrupamento não tenham aulas esta segunda-feira. Também funcionários do agrupamento, encarregados de educação e alunos juntaram -se ao cordão humano.

"É uma adesão em força. Estão todos sensíveis à nossa causa, pela valorização e qualidade da escola pública", explicou, ao JN, Cristina Jorge, delegada do Sindicato de Todos os Profissionais da Educação (STOP).

PUB

"Uma luta contra a municipalização do ensino e contra o roubo que nos fizeram na contagem do tempo de serviço", algumas das razões apontadas para as diferentes iniciativas que têm mobilizado os professores.

Cristina Jorge diz que a adesão por parte dos diferentes elementos da comunidade escolar, nomeadamente os alunos, representou uma "autêntica aula de cidadania".