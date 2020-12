Protesto e três dias de greve na Novadis, em Gaia

JN Hoje às 10:46 Facebook

Os trabalhadores da Novadis concentraram-se em protesto na manhã desta quarta-feira junto às instalação da empresa de distribuição em Canelas, Gaia, marcando o início de três dias de greve. Entre as reivindicações estão o fim da diferença salarial entre os trabalhadores das unidades do norte e do sul e da "imposição ilegal do regime de banco de horas".

Nesse dia arrancam os três dias de greve (9, 10 e 11 de dezembro). "Os trabalhadores reivindicam o fim da diferenciação salarial entre o norte e o sul do país, que a empresa justifica com o incompreensível e inaceitável argumento do diferente custo de vida", refere o SINTAB - Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura e das Indústrias de Alimentação, Bebidas e Tabacos de Portugal.

Os trabalhadores Não aceitam esta justificação e "exigem a aplicação do preceito constitucional que garante igualdade salarial para trabalhadores que desempenham tarefas da mesma natureza, qualidade e quantidade".

Contestam, ainda, o que consideram ser a "imposição ilegal de um banco de horas".