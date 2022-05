PSD propôs desvinculação de Gaia da ANMP, mas maioria socialista rejeitou

Na reunião de Câmara de Gaia, esta segunda-feira, o PSD propôs a desvinculação da autarquia gaiense da Associação Nacional de Municípios (ANMP), por entender que "no acordo com o Governo" para a área da Educação, a direção da ANMP "põe em causa a sua missão", mas a maioria socialista, por intermédio do vice-presidente Patrocínio Azevedo, rejeitou a proposta.

"Está fora de hipótese abandonar a Associação Nacional de Municípios. Não faz sentido", respondeu Patrocínio Azevedo.

Para sustentar a sua posição, o PSD, por intermédio do vereador Rui Rocha Pereira, falou da "assinatura de um acordo entre o Governo e a ANMP, que fixa o montante de 20 mil euros por ano e por escola, no âmbito da descentralização de competências na área da Educação".

O social-democrata falou de uma "decisão unilateral do Conselho Diretivo que fragiliza a representatividade da ANMP e põe em causa a missão principal desta organização". Adiantou que "Gaia vai ter um prejuízo de mais de três milhões de euros por ano, sem considerar as questões da conservação dos imóveis ou os valores das refeições escolares".

"Julgamos ser este o momento para ponderar a permanência de Gaia nesta organização", foi referido, antes da Ordem de Trabalhos. Com a saída da ANMP, o vereador do PSD considerou que "Gaia falará em nome próprio" e "poderá salvaguardar melhor os seus interesses numa negociação direta com o Governo".

O socialista Patrocínio Azevedo resumiu esta tomada de posição do PSD a uma "declaração política". Sublinhou que o presidente da Câmara de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, já "dialoga diretamente com o primeiro-ministro ou o ministro do setor", mas que "não o faz na praça pública, mas em reuniões de trabalho".

Também assinalou que internamente, sob a dependência da vereadora com a área da Educação, "foi constituída uma equipa para apurar os gastos até ao cêntimo".

Ainda antes da Ordem de Trabalhos, foi aprovado por unanimidade um voto de louvor a premiar o Basket Clube de Gaia, cuja equipa sagrou-se, no último fim de semana, campeã nacional de basquetebol em cadeira de rodas.