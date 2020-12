PSD vota contra mas maioria PS aprova parque Pinóquio em Gaia

Miguel Amorim Hoje às 21:02 Facebook

Os dois vereadores do PSD votaram contra a criação do parque temático Pinóquio, no Jardim Soares dos Reis, em Gaia, mas a medida foi aprovada com os votos favoráveis da maioria PS, na reunião de Câmara desta segunda-feira.

Cancela Moura, do PSD, defendeu que a instalação do parque Pinóquio vai "descaracterizar e desvalorizar" o jardim que tem associado o nome de Soares dos Reis, "um vulto da cultura e de Gaia".

O social democrata está de acordo com a requalificação em curso no jardim, mas disse que a mesma dispensaria a área temática, bastando a instalação de um parque infantil.

Deixou claro que nada tem contra o personagem Pinóquio, mas observou que "os parques temáticos fariam mais sentido em locais do concelho onde não há muito oferta para atividades de lazer". Quanto ao parque Abelha Maia, no Candal, concordou, pois o jardim é "adequado" à sua localização.

Eduardo Vítor Rodrigues esclareceu que o projeto está a ser "preparado há dois anos" e adiantou que Gaia ficará servido por "12 parques temáticos".

Também explicou a opção por figuras como o Pinóquio e a Abelha Maia, e não por outras, do universo Disney, como o rato Mickey, porque os direitos de autor custariam "balúrdios" e tornariam os custos "insuportáveis".

O presidente da Câmara considerou que a área temática será uma mais-valia e que até "vai fazer crescer o Jardim Soares dos Reis", pois ficará instalada numa zona vaga, junto à Escola António Sérgio. Reforçou que a intervenção no jardim era uma "necessidade", pois encontrava-se num estado "miserável".

Adiantou que haverá um sítio próprio para passear os cães e anotou que as obras de requalificação e do parque não serão feitas ao mesmo tempo, pois o espaço Pinóquio "ainda cumpre etapas burocráticas".