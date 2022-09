Quatro feridos em acidente na A1 em Grijó

Quatro pessoas ficaram feridas, uma das quais com gravidade, em consequência de um acidente, esta tarde, na autoestrada A1, em Grijó.

O acidente ocorreu na sequência de uma colisão entre duas viaturas ligeiras, no sentido Norte/Sul, em Grijó, Vila Nova de Gaia.

Uma mulher de 80 anos sofreu ferimentos graves. Uma segunda mulher e dois homens, com idades entre os 50 e os 90 anos, sofreram ferimentos ligeiros.

Depois de assistidos no local, os feridos foram transportados para o Hospital de Gaia com acompanhamento da VMER do Porto.