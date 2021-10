Queda de placa de casa devoluta fere gravemente trabalhador em Grijó

Alfredo Teixeira Hoje às 16:05 Facebook

Um trabalhador da construção civil ficou gravemente ferido, ao início da tarde desta sexta-feira, quando procedia à demolição de uma casa devoluta em Grijó, em Gaia.

O homem, com 60 anos, estava juntamente com outros dois trabalhadores a proceder à remoção da placa da casa, na Rua da Bouça, com recurso a um martelo pneumático quando a mesma se soltou e caiu atingindo a vítima que ficou parcialmente soterrada e em paragem cardiorrespiratória.

O alerta foi dado às 14h35 e no local estiveram os Sapadores de Gaia, os voluntários dos Carvalhos e uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER), cuja equipa médica conseguiu reverter a situação, embora a vítima tenha sido transportada para o Hospital de Santos Silva em estado considerado grave.