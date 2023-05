Reabilitação do posto da GNR de Avintes custa cerca de 650 mil euros

JN/Agências Hoje às 15:28 Facebook

Twitter

Partilhar

A reabilitação do posto da GNR de Avintes, em Vila Nova de Gaia, vai custar cerca de 650 mil euros, gasto suportado pela Administração Central, anunciou esta segunda-feira o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro.

"Este protocolo que hoje aqui assinamos, em que a Administração Central garante o financiamento de 650 mil euros para este investimento, por intermédio da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna [SGMAI], é um investimento no âmbito da lei de Programação de Investimentos em infraestruturas e equipamentos de Forças de Segurança que vai até 2026", disse o ministro.

José Luís Carneiro falava no auditório da Junta de Freguesia de Avintes, no concelho de Gaia, no âmbito da assinatura do contrato interadministrativo com a câmara municipal para requalificação do Posto Territorial da GNR da freguesia.

PUB

O ministro lembrou que a lei prevê "um investimento de 607 milhões de euros" até 2026, dos quais mais de 27 milhões já foram contratualizados com os municípios no último ano.

Começou por ser projeto

Antes da sua intervenção, o presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, tinha reconhecido que quanto aos postos territoriais da GNR no concelho "a situação não era a melhor".

"Progressivamente, nos últimos quatro ou cinco anos, foi feito um trabalho, nalguns casos invisível, um trabalho que começou por ser de projeto", em intervenções Lever ou nos Carvalhos, ou no novo posto de Arcozelo.

O autarca disse que há, em Portugal, a "tendência de olhar para os equipamentos no dia da inauguração, bonitos, bem apresentados, novos", e o momento seguinte "é quando já estão numa fase muito difícil, às vezes de pré-colapso".

"Falta-nos, no intermédio, um trabalho de manutenção que é absolutamente decisivo", apontou o também presidente da Área Metropolitana do Porto (AMP), dizendo que "o que está a ser feito no posto territorial de Avintes é esse paradigma, é não deixar chegar ao limite do colapso"